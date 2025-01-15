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За рулем

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Что должно быть в шинах – азот или воздух

Что должно быть в шинах – азот или воздух

Воздух – это смесь газов, в которой примерно 78% азота и 21% кислорода. А теперь попробуем ответить на вопрос, чем лучше накачивать шины? Воздухом или азотом? Агитировать за воздух смысла нет – мы и так им пользуемся.

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