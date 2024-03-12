Сговорные отношения: бизнес предложил смягчить наказание за картели

Бизнес просит ослабить давление ФАС по картельным делам. В частности, отменить уголовную ответственность за сговор при продаже товаров (но не на торгах) и не вводить оборотный штраф в 1% за противодействие проверкам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии