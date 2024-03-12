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Сговорные отношения: бизнес предложил смягчить наказание за картели

Сговорные отношения: бизнес предложил смягчить наказание за картели

Бизнес просит ослабить давление ФАС по картельным делам. В частности, отменить уголовную ответственность за сговор при продаже товаров (но не на торгах) и не вводить оборотный штраф в 1% за противодействие проверкам.

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