Всегда осознавайте, что вы подписываете Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размешаются посты наших подписчиков) В этой статье мне хочется поговорить о петициях и общественных идеях, которые имеют идеологов и собирают участников.
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