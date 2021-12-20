Хакнем

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Всегда осознавайте, что вы подписываете

Всегда осознавайте, что вы подписываете

Всегда осознавайте, что вы подписываете Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размешаются посты наших подписчиков) В этой статье мне хочется поговорить о петициях и общественных идеях, которые имеют идеологов и собирают участников.

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