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Калужские новости

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В Калужской области до конца года построят более 20 станций очистки воды

В Калужской области до конца года построят более 20 станций очистки воды

Технические решения для каждой станции будут подбирать индивидуально.В Калужской области до конца 2026 года намерены возвести свыше 20 станций водоочистки.

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