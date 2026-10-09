Орловские приставы передали военным конфискованный автомобиль

Орловские судебные приставы передали военнослужащим конфискованный автомобиль FAW Bestune T77.Орловские судебные приставы передали военнослужащим конфискованный автомобиль FAW Bestune T77.
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