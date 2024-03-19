Путин описал жизнь россиян фразой «много всякой дури»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций призвал к активной работе, отметив, что «есть еще много дури и несправедливости», почивать на лаврах нельзя: «У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости.
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