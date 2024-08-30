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Царьград

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"Это провал, Карл". Двойной: "Вагнеровец" раскрыл загадку сбитого F-16 на Украине

"Это провал, Карл". Двойной: "Вагнеровец" раскрыл загадку сбитого F-16 на Украине

Ветеран ЧВК "Вагнер", ведущий канал Condottiero в Telegram, объяснил, почему потеря американского истребителя F-16 на Украине это двойной провал для ВСУ.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Когда не видишь чужих, то бей по своим и это кранты, Карл!!!
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