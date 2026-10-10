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Тульские новости

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Житель Тульской области взыскал с управляющей компании более 538 тысяч рублей

Житель Тульской области взыскал с управляющей компании более 538 тысяч рублей

Житель Узловского района отсудил у УК «Жилфонд-Центр» более 538 тысяч рублей за затопленную квартиру.

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