С «Пермских моторов» хотят взыскать 45 миллионов рублей

Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября в закрытом режиме.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в суд против АО «ОДК — Пермские моторы», требуя возмещения убытков в размере 45 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Антон Долин* захотел поставить Россию на колени. Прозвучал ультиматум
- Дождались: Белоусов пошёл на "крайние меры" - просили давно. Уничтожение важнейших объектов - первый шаг к изоляции ВСУ в Курской области
- Вскрылась уловка мигрантов с пособиями: "Матери-одиночки" из Средней Азии получают больше русских
Свежие комментарии