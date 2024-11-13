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Замглавы МИД Богданов: РФ списала долги странам Африки на сумму около $20 млрд

Замглавы МИД Богданов: РФ списала долги странам Африки на сумму около $20 млрд

Российская Федерация уже списала долги государствам Африки на сумму около $20 млрд. Об этом по итогам первой министерской конференции Россия — Африка заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

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