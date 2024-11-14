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Главой разведки США при Трампе может стать "офицер Путина" из списка "Миротворца"

Дональд Трамп может назначить главой разведки США Тулси Габбард. Её называли "офицером Путина", а также Габбард внесена в список украинского "Миротворца".

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