Омлет с гематогеном: какие советские блюда могут шокировать современных россиян

Nataly

Гаражный кооператив ЛАДА Что за дура эта брехливая брехливая Ирина Протасова!?!? После тётушки осталась целая библиотека "каленарных" книг. Печатались аж 1939 года. Ни в одной нет таких тупых "калинарных" рецептов. В студенческих рецептах есть только суп из кильки в томатном соусе. Остальное БРЕДЯТИНА ПОЛНАЯ И ОТСТОЙНАЯ!!!!

Самое страшное, что дорожает "еда бедняков" - хлеб, макароны, овощи, крупы. Без ста сортов сыра мы как-нибудь проживем, но вот без хлеба, картошки, щей, каши нам придется туго. И как нам, спрашивается, прикажете выживать? В новости хоть не заглядывай. Мало нам было уже давно обещанного и уже наблюдаемого подорожания зерна, а значит - хлеба и макарон, мало нам приключений "борщевого набора", о которых уже можно писать роман, мало нам ЖКХ (лично для меня это серьезный удар по семейному бюджету), так теперь грядет повышение цен на энергию. А за ней, само собой, взлетит в небеса и все остальное. Самое страшное, что дорожает "еда бедняков" - хлеб, макароны, овощи, крупы. Без хамона и ста сортов сыра мы как-нибудь проживем (что за зверь такой хамон, мне вообще пришлось спрашивать у Яндекса). Дорожают колбасы и иже с ними - я только пожала плечами, в колбасные отделы я уже давно даже не заглядываю. Разве что ухвачу иногда "колбаску" дешевого паштета по акции. Но вот без хлеба, картошки, щей, каши нам придется туго. И как нам, спрашивается, прикажете выживать? Экономисты знай себе подсчитывают проценты инфляции. Банкиры радостно потирают ручки, подсчитывая запредельные прибыли - в Коммерсанте вон пишут, что российские банки за январь—сентябрь 2021 года загребли чистую прибыль в размере 1,9 трлн руб - на 65% больше, чем за тот же отрезок прошлого года. Сбербанк, чтоб его владельцу жилось так же, как нам, радуется прибыли почти в триллион и удовлетворенно сообщает, что выручка его экостистемы выросла в 3 раза. Вот уже кому нынче на Руси жить хорошо. И становится все лучше: это нам очередной лoкдaун - бeда, а банки уже с распростертыми объятиями ждут тех, кто волей-неволей поползет к ним за кредитами. Ярмо готово, подставляйте шеи. Все тот же Сбербанк (кто бы удивлялся?) вовсю улучшает прогнозы по кредитованию и юридических, и физических лиц. При таком росте цен мы скоро кредиты будем брать на буханку хлеба и "путинский килограмм" гречки. Если повезет, то даже на бутылку подсолнечного масла хватит.у а наша власть, как всегда, в заботах о бедном народе и борьбе с бедностью. Что властям победа в этой борьбе нужна, как рыбке зонтик. Но ленты СМИ восторженно вещают об очередных планируемых подачках на бедность из щедрой государственной длани. Нас продолжают приучать стоять на паперти с протянутой рукой и кланяться в ножки щедрому барину, подавшему копеечку. Елки зеленые, мне не подачки нужны, а возможность самой спокойно зарабатывать на хлеб с маслом и хотя бы иногда (ну ты и обнаглела, дорогуша!) с колбасой. Зато МРОТ вроде повышают в январе... с 12 130 рублей аж до 13 617 рубликов. Просто неслыханная щедрость! Вот интересно, а если наших дорогих (очень дорогих!) депутатов обязать выживать на эту самую МРОТ - сколько они протянут? Впрочем, если у нас по мнению властей люди с доходом около 17 тысяч - средний класс... "Правительство на другой планете живет, родной". Зато по исследованиям «СберИндекса» (опять Сбер! ни одна бочка без этой затычки не обходится) и «Работы.ру», как пишет РБК, медианные зарплаты в России в третьем квартале 2021 выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Не знаю, у кого они там выросли, а моя не подросла ни на грош. Видать, поливаю плохо, не удобряю. Какой был оклад, такой и остается. И премиальная часть, которая от выработки и оценки качества работы, считается по тому же самому алгоритму и коэффициенту. Сколько напахала, столько и получишь. Днесь забежала в магазин - мать моя, порядочная женщина! Месяца полтора тому курицу покупала по 138 рублей кило, две недели назад - за 159 рублей, сейчас уже - 205. Помянула всех по матушке, пошла бегать по окрестным палаткам. В одну говяжье легкое завезли - 120 рублей кило. Спасители! Отцы родные! На ближайшие пару месяцев типа мясом обеспечили. В другой путассу за 89 рублей, караси за 90, салака за 150. Это вам не мясо под 400 и выше, спасибо вам, благодетели! Нахватала рыбы по дешевке, сколько в морозилку влезло. Пока проживем, дальше видно будет.