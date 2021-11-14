Автор: Марина Протасова Со временем пищевые привычки людей меняются, появляется что-то новое, а привычные всем товары исчезают навсегда.
Омлет с гематогеном: какие советские блюда могут шокировать современных россиян
Комментарии
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Гаражный кооператив ЛАДА
Что за дура эта брехливая брехливая Ирина Протасова!?!? После тётушки осталась целая библиотека "каленарных" книг. Печатались аж 1939 года. Ни в одной нет таких тупых "калинарных" рецептов. В студенческих рецептах есть только суп из кильки в томатном соусе. Остальное БРЕДЯТИНА ПОЛНАЯ И ОТСТОЙНАЯ!!!!
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8 час.
1
Елена
Это не из "Книги о вкусной и здоровой пище", это рецепты лечебного питания при малокровии и анемии из 60-х годов (кроме супа с килькой)😀
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5 час.
1
Nataly
Гаражный кооператив ЛАДА
Что за дура эта брехливая брехливая Ирина Протасова!?!? После тётушки осталась целая библиотека "каленарных" книг. Печатались аж 1939 года. Ни в одной нет таких тупых "калинарных" рецептов. В студенческих рецептах есть только суп из кильки в томатном соусе. Остальное БРЕДЯТИНА ПОЛНАЯ И ОТСТОЙНАЯ!!!!
Самое страшное, что дорожает "еда бедняков" - хлеб, макароны, овощи, крупы. Без ста сортов сыра мы как-нибудь проживем, но вот без хлеба, картошки, щей, каши нам придется туго. И как нам, спрашивается, прикажете выживать? В новости хоть не заглядывай. Мало нам было уже давно обещанного и уже наблюдаемого подорожания зерна, а значит - хлеба и макарон, мало нам приключений "борщевого набора", о которых уже можно писать роман, мало нам ЖКХ (лично для меня это серьезный удар по семейному бюджету), так теперь грядет повышение цен на энергию. А за ней, само собой, взлетит в небеса и все остальное. Самое страшное, что дорожает "еда бедняков" - хлеб, макароны, овощи, крупы. Без хамона и ста сортов сыра мы как-нибудь проживем (что за зверь такой хамон, мне вообще пришлось спрашивать у Яндекса). Дорожают колбасы и иже с ними - я только пожала плечами, в колбасные отделы я уже давно даже не заглядываю. Разве что ухвачу иногда "колбаску" дешевого паштета по акции. Но вот без хлеба, картошки, щей, каши нам придется туго. И как нам, спрашивается, прикажете выживать? Экономисты знай себе подсчитывают проценты инфляции. Банкиры радостно потирают ручки, подсчитывая запредельные прибыли - в Коммерсанте вон пишут, что российские банки за январь—сентябрь 2021 года загребли чистую прибыль в размере 1,9 трлн руб - на 65% больше, чем за тот же отрезок прошлого года. Сбербанк, чтоб его владельцу жилось так же, как нам, радуется прибыли почти в триллион и удовлетворенно сообщает, что выручка его экостистемы выросла в 3 раза. Вот уже кому нынче на Руси жить хорошо. И становится все лучше: это нам очередной лoкдaун - бeда, а банки уже с распростертыми объятиями ждут тех, кто волей-неволей поползет к ним за кредитами. Ярмо готово, подставляйте шеи. Все тот же Сбербанк (кто бы удивлялся?) вовсю улучшает прогнозы по кредитованию и юридических, и физических лиц. При таком росте цен мы скоро кредиты будем брать на буханку хлеба и "путинский килограмм" гречки. Если повезет, то даже на бутылку подсолнечного масла хватит.у а наша власть, как всегда, в заботах о бедном народе и борьбе с бедностью. Что властям победа в этой борьбе нужна, как рыбке зонтик. Но ленты СМИ восторженно вещают об очередных планируемых подачках на бедность из щедрой государственной длани. Нас продолжают приучать стоять на паперти с протянутой рукой и кланяться в ножки щедрому барину, подавшему копеечку. Елки зеленые, мне не подачки нужны, а возможность самой спокойно зарабатывать на хлеб с маслом и хотя бы иногда (ну ты и обнаглела, дорогуша!) с колбасой. Зато МРОТ вроде повышают в январе... с 12 130 рублей аж до 13 617 рубликов. Просто неслыханная щедрость! Вот интересно, а если наших дорогих (очень дорогих!) депутатов обязать выживать на эту самую МРОТ - сколько они протянут? Впрочем, если у нас по мнению властей люди с доходом около 17 тысяч - средний класс... "Правительство на другой планете живет, родной". Зато по исследованиям «СберИндекса» (опять Сбер! ни одна бочка без этой затычки не обходится) и «Работы.ру», как пишет РБК, медианные зарплаты в России в третьем квартале 2021 выросли на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Не знаю, у кого они там выросли, а моя не подросла ни на грош. Видать, поливаю плохо, не удобряю. Какой был оклад, такой и остается. И премиальная часть, которая от выработки и оценки качества работы, считается по тому же самому алгоритму и коэффициенту. Сколько напахала, столько и получишь. Днесь забежала в магазин - мать моя, порядочная женщина! Месяца полтора тому курицу покупала по 138 рублей кило, две недели назад - за 159 рублей, сейчас уже - 205. Помянула всех по матушке, пошла бегать по окрестным палаткам. В одну говяжье легкое завезли - 120 рублей кило. Спасители! Отцы родные! На ближайшие пару месяцев типа мясом обеспечили. В другой путассу за 89 рублей, караси за 90, салака за 150. Это вам не мясо под 400 и выше, спасибо вам, благодетели! Нахватала рыбы по дешевке, сколько в морозилку влезло. Пока проживем, дальше видно будет.
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5 час.
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