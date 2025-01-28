Подсчитано, кто получит самую большую прибавку к пенсии в феврале

Пенсионеры, которые в декабре 2024 года отметили 80-летие, в феврале получат самую существенную прибавку к пенсии, рассказал «Российской газете» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
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