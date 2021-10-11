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«Через 10 лет Россия установит контроль над Грузией» — дискуссия в соцсетях

«Через 10 лет Россия установит контроль над Грузией» — дискуссия в соцсетях

«Случайная оговорка» министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о «возможности рассмотрения правительством вопроса участия в формате 3+3» широко обсуждается с грузинских соцсетях, несмотря на то, что вслед за этим «смелым» замечанием министра МИД Грузии опубликовал «опровержение» и заявил, что Грузия не собирается делать уступки «оккупанту» и не будет переступать «красные линии», каковыми являются суверенитет и территориальная целостность страны.

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