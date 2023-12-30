Путин поздравил Токаева с Новым годом, назвав народы России и Казахстана братскими

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему казахстанскому коллеге.Сегодня российский лидер Владимир Путин направил ряд поздравительных телеграмм про случаю Нового года года и Рождества в адрес глав дружественных государств, в том числе и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.