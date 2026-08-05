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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Ортега подерется с Ренато Мойкано на UFC 331. На том же турнире Деспейн встретится с Туивасой, а Стивсон – с Шарафом

UFC объявил сразу несколько боев, которые пройдут на UFC 331 19 сентября в Лос-Анджелесе. Легковесы Ренато Мойкано и Брайан Ортега проведут реванш – в 2017 году Мойкано проиграл удушением в третьем раунде.

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