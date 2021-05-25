Чимин и RM поставили брекеты. «А как же стандарты красоты k-pop»?

Знаете ли вы, что такое технология Invisalign? Дело в том, что один фанат из армии заметил такие элайнеры на зубах Чимина (Jimin) и Намджуна (Namjoon) и задал вопрос о том, для какой цели мальчики из группы используют новомодные Invisalign-брекеты… Давайте раскроем эту тему более подробно, разберёмся с тем, действительно ли парни причастны к данной продукции стоматологов и с какой целью она изобретена.