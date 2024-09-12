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Крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла обязали предупреждать о каждом планируемом повышении цен

Крупнейших производителей хлеба, муки и сливочного масла обязали предупреждать о каждом планируемом повышении цен

Федеральная антимонопольная служба России предписала крупнейшим производителям хлеба, муки и сливочного масла во всех регионах страны предоставлять в ведомство информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на эту продукцию до конца 2024 года.

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