В Донецке поймали сторонников террористов. И выдворили из страны

На территории Донецка задержали сторонников террористической организации.Сразу четырёх иностранцев, что пропагандировали идеологию одной из международных террористических организаций, задержали в Донецке.
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