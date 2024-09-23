В кабмине поддержали законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

В Правительстве поддержали законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.
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