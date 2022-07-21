Байден заявил, что болен раком из-за загрязнений окружающей среды

Президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружился рак из-за загрязнения окружающей среды. Глава государства рассказал, что в городе Клеймонт в штате Делавэр, где он провел свое детство, построено множество нефтеперерабатывающих заводов.
Президент США Джо Байден заявил, что у него обнаружился рак из-за загрязнения окружающей среды. Глава государства рассказал, что в городе Клеймонт в штате Делавэр, где он провел свое детство, построено множество нефтеперерабатывающих заводов.
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