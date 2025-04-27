🌸 Оказаться в другой стране, не покидая полуостров: в Крыму создали специальный маршрут для туристов Насыщенные ароматы и красочные цветовые гаммы — фототуризм в Крыму становится всё популярнее.
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🌸 Оказаться в другой стране, не покидая полуостров: в Крыму создали специальный маршрут для туристов Насыщенные ароматы и красочные цветовые гаммы — фототуризм в Крыму становится всё популярнее.