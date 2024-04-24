Топ-12 концертов, на которые можно сходить в мае

Составили список групп и исполнителей на «любой вкус и цвет». Арсений Бородин предоставлено Пресс-службой Арсений Бородин Арсений Бородин — финалист «Фабрики звёзд-6», победитель проекта «Главная сцена», призёр международного конкурса «Новая волна», победитель популярного шоу «Аватар», а также член экспертного жюри вокального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия» выступит с сольным концертом 29 мая на сцене Vegas City Hall.