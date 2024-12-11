Будут ли поднимать ставки по льготной ипотеке, что происходит с юанем. Обзор Банки.ру

Доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья превысила 90%, то есть сейчас он практически полностью живет за счет дотаций от государства, рассказал «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
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