Лидер "Коррозии металла": нацистскую символику не пропагандируем, не разбираемся

Фронтмен российской рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий "Паук", ранее задержанный за демонстрацию нацистской символики, заявил, что претензии правоохранителей могли быть "к черепам и костям" на одежде, а запрещенную символику музыканты не пропагандируют, так как не разбираются в этом.