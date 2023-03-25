Зита и Гита: как сложилась судьба самых известных сиамских близнецов

Сиамские близнецы Зита и Гита Резахановы из Киргизии прославились в 2003 году, после того, как их в результате успешной операции удалось разделить московским врачам фото: кадр из программы «Пусть говорят «Зита и Гита: вместе и врозь»Операция была крайне сложной, практически уникальной — они стали первыми успешно разделенными сиамскими близнецами с общими непарными внутренними органами, обеим из которых удалось сохранить жизнь.
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