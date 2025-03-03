БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Давно пора заниматься Повышенным образованием именно коренных жителей нашей страны - России«Мертвые души», и...
  • Ильдус Мамлеев
    Да без проблем! 1. Поднять пошлину на 75% на ввозимый в США товар из ЕС. 2. Перестать совсем поставлять нефть и газ в...НАТО ВЫНЕСЛИ ПРИГ...
  • Светлана Позднякова
    Хватит доить Россию всем кому ни попади!Давно пора заниматься Повышенным образованием именно русских!«Мертвые души», и...

Кормление дохлой лошади: Зачем Запад вкладывается в Украину

Кормление дохлой лошади: Зачем Запад вкладывается в Украину

То, что сохранится от Незалежной, будет отдавать долги 20 лет — но если сохранится Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо В ближайшие 15−20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, убежден бывший премьер страны Николай Азаров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх