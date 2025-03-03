Кормление дохлой лошади: Зачем Запад вкладывается в Украину

То, что сохранится от Незалежной, будет отдавать долги 20 лет — но если сохранится Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Всеволод Шимов Иван Мезюхо В ближайшие 15−20 лет Украине нечем будет отдавать долги, набранные нынешними украинскими властями, убежден бывший премьер страны Николай Азаров.
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