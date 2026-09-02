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Газета.ру

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Pegasus объяснила отмены рейсов между РФ и Турцией техническими причинами

Pegasus объяснила отмены рейсов между РФ и Турцией техническими причинами

Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus объяснила отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и России техническими и операционными причинами и отметила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы со 2 сентября, передает РИА Новости.

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