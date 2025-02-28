"Тойота" сбила дошкольника на пешеходном переходе в Калуге

В Калуге Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок. По данным полиции, 28 февраля около 9 часов утра на нерегулируемом перекрестке улиц Баррикад и Герцена 25-летняя девушка за рулем машины Toyota Camry допустила наезд на 6-летнего ребенка, что пересекал проезжую часть по пешеходному переходу вместе с мамой.