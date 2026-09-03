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Истерика в Раде: в без пяти минут русском Краматорске уже избавляются от имён нацистов на улицах

Истерика в Раде: в без пяти минут русском Краматорске уже избавляются от имён нацистов на улицах

В Краматорске закрыли школу №12, которая носила имя ликвидированного в 2014 году нациста Степана Чубенко, а его имя убрали.

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