Экономику Молдавии ждет серьезный кризис при отказе от газа из России

Андрей ОрловБизнес и финансыЭкономику Молдавии ждет серьезный кризис при отказе от газа из России Отказ Молдавии от поставок российского газа может спровоцировать серьезный кризис внутри республики, рассказал «Ленте.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВасилий ГорбатовПослушайте: а нам какое дело? Они много лет "кормили Россию". Флаг им в руки и барабан на шею - пусть теперь кормятся на помойке. А то, даже любимец всех советских женщин, Михай Волонтир, бегал по Кишинёву и орал: "Чемодан, вокзал, Россия!" В Россию же и лечиться приехал.... И гастарбайтеров молдавских, туда же, на окормление госпожи Санду!Комментировать
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