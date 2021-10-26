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Экономику Молдавии ждет серьезный кризис при отказе от газа из России

Экономику Молдавии ждет серьезный кризис при отказе от газа из России

Отказ Молдавии от поставок российского газа может спровоцировать серьезный кризис внутри республики, рассказал «Ленте.

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Василий Горбатов
Послушайте: а нам какое дело? Они много лет "кормили Россию". Флаг им в руки и барабан на шею - пусть теперь кормятся на помойке. А то, даже любимец всех советских женщин, Михай Волонтир, бегал по Кишинёву и орал: "Чемодан, вокзал, Россия!" В Россию же и лечиться приехал.... И гастарбайтеров молдавских, туда же, на окормление госпожи Санду!

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