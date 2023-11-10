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Закон и Порядок

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  • Вадим Скоробогатов
    БГ...никогда не нравился...своим завыванием ...а не пениемПрофессор Лебедин...
  • Николай Тимофеев
    Ну то есть Ислам это инструмент Сатаны. Да батенька вам надо диспут с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым провести, он люб...Патриарх Кирилл с...
  • лина любимцева
    Дурак этот Байден. ЕСЛИ БЫ США сменили тон, Китай ТУТ ЖЕ БЫ ПЕРЕМЕТНУЛСЯ НА СТОРОНУ США!! Без  запинки!!Байден планирует ...

Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Политнавигатор Украинская сторона заявила о поражении российской ракетой сухогруза под флагом Либерии, которое заходило в порт Южный Одесской области вопреки предостережениям Минобороны РФ о том, что Москва после разрыва «зерновой сделки» будет считать перевозчиками вооружений все плавсредства, направляющиеся в украинские порты.

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