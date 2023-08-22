Поможет ли Вьетнаму индийское плечо?

Индия смотрит на Восток Южно-Китайское море с геостратегической точки зрения играет в Азиатско-Тихоокеанском регионе практически ту же роль, что и Балканы в Европе – мягкого, следуя терминологии Черчилля, подбрюшья.
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