У замглавы ГУ МЧС по Кубани обнаружили 250 миллионов рублей и более полусотни объектов недвижимости

КРАСНОДАР, 3 августа, ФедералПресс. У замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи правоохранительные органы обнаружили 250 млн рублей, свыше 50 объектов недвижимости и более 20 машин.