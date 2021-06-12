ПОЛИТРОССИЯ

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Путин назвал вбросом информацию о передаче Тегерану спутниковых систем

Путин назвал вбросом информацию о передаче Тегерану спутниковых систем

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не предлагала Ирану спутниковые технологии. Российский лидер Владимир Путин дал интервью телеканалу NBC News, которое было посвящено предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом в Женеве.

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