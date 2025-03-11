От факелов до светодиодов: история эволюции светильников

Каждый день, включая и выключая домашние люстры, мы даже не задумываемся, как была устроена жизнь человека до их появления.
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