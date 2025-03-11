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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • Anodtat
    Ты же сама шлюхой при райкоме была, и кличку заработала ингершлюха.Получается, дачам...
  • Светлана Кудрявцева
    А где керосиновые лампы?От факелов до све...
  • Nikolia Vovchenko
    Домыслы и бред незнайки про жучков и червячков....Да,от сырости стекло спасает,а вот "квартирантов",нет.От слова СОВСЕМТеперь я храню кр...

От факелов до светодиодов: история эволюции светильников

От факелов до светодиодов: история эволюции светильников

Каждый день, включая и выключая домашние люстры, мы даже не задумываемся, как была устроена жизнь человека до их появления.

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Комментарии
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СК
Светлана Кудрявцева
А где керосиновые лампы?
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