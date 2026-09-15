Общественная палата Татарстана начала формировать цели министерств на 2027 год

Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики Татарстан Вводная встреча с экспертами, которые будут участвовать в формировании публичных целей и задач республиканских органов исполнительной власти на 2027 год и контролировать их исполнение, прошла 14 сентября в Общественной палате Татарстана.