Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Министерство транспорта подготовило проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров.
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