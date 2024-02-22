Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять IP-адреса пассажиров

Министерство транспорта подготовило проект приказа, согласно которому перевозчики с 1 сентября будут обязаны, помимо данных паспорта и билета, передавать в единую базу данные о банковских картах, IP-адресах, телефонах, адресах электронной почты и пароли учетных записей пассажиров.