Лефортово
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Лефортово

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Жителей района старшего возраста приглашают освоить разные танцы

Клуб «Танцы для всех» проекта «Московское долголетие» приглашает жителей старшего возраста. Занятия проходят по понедельникам и субботам.

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