Сила в правде
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Сила в правде

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Энергетическое перемирие без разоружения Киева оставляет войну на паузе, а не завершает её

Энергетическое перемирие без разоружения Киева оставляет войну на паузе, а не завершает её

Запад снова ждёт, что Киев опустеет без воды и тепла. Опыт Донбасса, советский запас сетей и гонка ремонта показывают другое: столица ломается медленно, пока сохраняется военное снабжение, а перемирие без смены курса лишь даёт паузу.

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