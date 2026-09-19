Энергетическое перемирие без разоружения Киева оставляет войну на паузе, а не завершает её

Запад снова ждёт, что Киев опустеет без воды и тепла. Опыт Донбасса, советский запас сетей и гонка ремонта показывают другое: столица ломается медленно, пока сохраняется военное снабжение, а перемирие без смены курса лишь даёт паузу.