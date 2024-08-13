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Прозвучал первый честный доклад русских чиновников о "курском штурме". Регионалы не стали приукрашивать ситуацию и рассказали всё как есть. Теперь народ ждёт серьёзных решений, которые могут окончательно поставить точку в конфликте

Прозвучал первый честный доклад русских чиновников о "курском штурме". Регионалы не стали приукрашивать ситуацию и рассказали всё как есть. Теперь народ ждёт серьёзных решений, которые могут окончательно поставить точку в конфликте

Путин направил Дюмина в Курскую область Командовать операцией на северном направлении теперь будет генерал-полковник, Герой России Алексей Дюмин - фигура, по сути, мало зависящая от НГШ, замыкающаяся на Президента.

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Комментарии
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Виктор Фролов
Да вы что,Байдена не узнали?!
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5 час.
Valentin
ЭТО ХОРОШО!
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4 час.
Алексей Смирнов
Конечно есть вопросы к разведке, как можно было просрать крупную группировку у наших границ? С этим стоит разобраться.
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3 час.

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