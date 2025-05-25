Военный эксперт Кнутов: Россия уничтожает ключевые площадки сборки украинских дронов

Украина привозит детали для БПЛА самолетного типа из Америки, Европы и Азии, а затем рассредоточивает сборку, чтобы России было труднее отслеживать и атаковать производственные площадки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.
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