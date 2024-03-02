Один Юрий Стоянов и с десяток образов: на стримингах вышел «Артист с большой дороги»

На сервисах Wink и Start вышел сериал «Артист с большой дороги». Это история про человека в очень острых обстоятельствах, как говорит сам СтояновПо сюжету сериала «Артист с большой дороги» вор-рецидивист и мастер перевоплощений по кличке Артист выходит из колонии после третьего срока.