Один Юрий Стоянов и с десяток образов: на стримингах вышел «Артист с большой дороги»

На сервисах Wink и Start вышел сериал «Артист с большой дороги». Это история про человека в очень острых обстоятельствах, как говорит сам СтояновПо сюжету сериала «Артист с большой дороги» вор-рецидивист и мастер перевоплощений по кличке Артист выходит из колонии после третьего срока.
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