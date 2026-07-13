БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). — Вопреки собственным санкционным ограничениям и громким заявлениям о снижении энергетической зависимости, Европейский союз в первой половине 2026 года установил абсолютный рекорд по закупкам сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».