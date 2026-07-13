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ИА Реалист

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ЕС побил рекорд по закупкам российского СПГ, несмотря на санкции

ЕС побил рекорд по закупкам российского СПГ, несмотря на санкции

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). — Вопреки собственным санкционным ограничениям и громким заявлениям о снижении энергетической зависимости, Европейский союз в первой половине 2026 года установил абсолютный рекорд по закупкам сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».

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