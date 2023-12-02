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Мировое обозрение

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В Сети появились официальные изображения и новые подробности о Samsung Galaxy S24

В Сети появились официальные изображения и новые подробности о Samsung Galaxy S24

В преддверии презентации смартфонов серии Samsung Galaxy S24, которая, как ожидается, пройдёт 17 января в Сан-Хосе (Калифорния, США) на мероприятии Galaxy Unpacked, в Сети всё чаще стали появляться утечки информации о новинках.

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