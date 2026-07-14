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Всё о женщинах

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Психолог Буслаева: многие не могут принять свое старение из-за двух ошибок

Психолог Буслаева: многие не могут принять свое старение из-за двух ошибок

Старение — естественный процесс, который многим сложно принять. Чтобы психологически подготовиться к старению, важно не допускать двух самых частых ошибок: во-первых, важно не молодиться, во-вторых — не забрасывать себя.

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