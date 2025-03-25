Хабиб поддержал Веласкеса: «Будь сильным, лев»

«Будь сильным, лев», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Напомним, Кейн Веласкес приговорен к пяти годам тюрьмы за покушение на убийство мужчины, обвинявшегося в домогательстве его сына.
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