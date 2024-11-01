Убийцы Рассела Бентли могут избежать наказания, благодаря новому закону

Четверо военнослужащих, обвиняемых в убийстве американского добровольца, военкора и волонтера Рассела Бентли, — Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Андрей Иорданов, Владимир Бажин — намерены подписать контракт с министерством обороны РФ и вернуться на фронт.
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