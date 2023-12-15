На горельефе отпилили голову коню по кличке Полюс маршала Рокоссовского. Памятник открыли в сентябре в память о Параде Победы 1945 года, которым командовал маршал.
В центре Москвы неизвестный отпилил голову коня на горельефе «Парад Победы»
Комментарии
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Светлана Петрова
Голова коня то кому понадобилась, раньше из бронзы делали памятники, ценный металл, хорошо еще по частям не растащили
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11 час.
Grandad
Элеементы сложной конфигурации могут изготавливать из отдельных элементов и затем их соединять. Возможно, голову коня отсоединили именно по этому стыку. Пилить бронзу не такое простое дело.
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10 час.
ЭА
Эльдар Алиев
🤦♂️🤦♂️🤦♂️
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1 час.
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