В центре Москвы неизвестный отпилил голову коня на горельефе «Парад Победы»

Голова коня то кому понадобилась, раньше из бронзы делали памятники, ценный металл, хорошо еще по частям не растащили

Grandad

Элеементы сложной конфигурации могут изготавливать из отдельных элементов и затем их соединять. Возможно, голову коня отсоединили именно по этому стыку. Пилить бронзу не такое простое дело.