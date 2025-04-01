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Мода и Шоу-бизнес

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«Меня назвали в честь Победы»: актриса Виктория Пархоменко — о спектакле «Не покидай меня»

«Меня назвали в честь Победы»: актриса Виктория Пархоменко — о спектакле «Не покидай меня»

Тема Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы звучит наиболее громко и отчетливо. В театре-студии Всеволода Шиловского, который недавно открылся, есть спектакль «Не покидай меня», и можно с уверенностью сказать, что этот спектакль — одна из самых талантливых современных постановок на тему войны.

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